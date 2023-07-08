Для поддержки семей погибших воинов власти Закарпатья будут сотрудничать с волонтерами

Взаимодействие с властью Закарпатья позволит максимально эффективно помогать семьям погибших

Закарпатская областная военная администрация заключила меморандум с общественной организацией "Мечта детей Украины".

Его цель — совместная работа власти региона и общественного сектора по поддержке семей погибших, находящихся в плену или пропавших без вести защитников.

Документ предусматривает реализацию совместных программ, направленных на помощь детям, лишенным родительской опеки в результате российско-украинской войны, налаживание взаимодействия органов власти с общественными организациями для оказания всесторонней помощи.

Глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая отметила, что взаимодействие с местными властями позволит максимально эффективно помогать семьям погибших.

"С сентября начинаем образовательные программы. Есть много проектов с социально ответственным бизнесом. Украинцы очень активно приобщаются к оказанию помощи. Семьи погибших героев, дети, которые переживают чрезвычайно травматический опыт, должны знать, что они не наедине со своей бедой. Это наши дети, наша ответственность", — отметила Яровая.

По словам заместителя председателя Закарпатской ОВА Петра Добромильского, благодаря сотрудничеству с общественным сектором такие семьи удастся обеспечить необходимой помощью и вниманием.

"Обязанность каждого взрослого – стать в защиту детей, чьи родители встали на защиту нашей страны. Их поддержка должна быть комплексной и своевременной ", – подчеркнул Добромильский.