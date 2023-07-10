Оккупанты усиливают давление на "паспортизированных" украинцев: подробности

В Украине заявили о нарушении прав украинцев

В россии усилили проверки украинцев, которым оккупанты раздали свои паспорта. В МИД уже дали ответ на это.

Как информирует "Суспільне", речь идет об указе диктатора владимира путина, которым "паспортизированные" украинцы будут проверяться на предмет осуществления ими действий касательно реализации прав и обязанностей положенных украинским гражданством.

"Этот "нормативно-правовой акт" является очередным нарушением законных прав украинцев, которые в результате вооруженной агрессии рф были вынуждены остаться на временно оккупированных территориях или принудительно перемещены на территорию государства-агрессора", — говорится в ответе МИД Украины.

Кроме того, там напоминают, что российские "указы" не имеют юридической силы на территории нашей страны, а те граждане нашей страны, которые не осуществили выход из гражданства по украинскому законодательству будут и впредь считаться гражданами Украины. Это же касается и тех украинцев, которые были незаконно вывезены на территорию россии.

Как сообщалось ранее, мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров ранее рассказал о том, стоит ли украинцам в оккупации брать российский паспорт.