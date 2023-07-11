Первая женщина-военная прошла квалификационный курс Сил специальных операций Украины

Впереди у нее распределение в одну из воинских частей ВСУ

Впервые в Украине женщина военнослужащий прошла Квалификационный курс Сил специальных операций (ССО).

Об этом сообщило командование ССО ВС Украины.

"Сегодня во время выпуска Квалификационного курса Сил специальных операций "номер 68" получила нашивку специальные операции. Номер 68 — это первая военнослужащая женщина, которая преодолела дистанцию в несколько месяцев прохождения Q-курса ССО", — написало командование на своей странице в Facebook.

Отмечается, что впереди у нее распределение в одну из воинских частей и тяжелая работа по приближению Победы Украины.

Facebook/Командование ССО ВСУ

Facebook/Командование ССО ВСУ

Facebook/Командование ССО ВСУ

Напомним, Q-курс – это специальный курс в рамках этапа отбора в подразделения Специальных операций ВС Украины. Обычно он охватывает психологический и физический этап подготовки и длится семь месяцев. Его прохождение гарантирует воинам назначение на должности в подразделения специального назначения ССО ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о работе бойцов ССО на "нуле". В пресс-службе Сил специальных операций показали кадры, как наши военные зашли с тыла в окопы противников, ликвидируя россиян одного за другим.