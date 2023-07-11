Нардеп призвал СБУ проверить наличие у экс-куратора "Большой стройки" Голика израильского паспорта

Нардеп требует лишить Голика украинского гражданства в случае установления наличия у него паспорта другого государства

Бывший куратор программы "Большая стройка" Юрий Голик может быть лишен гражданства Украины из-за наличия паспорта другого государства.

Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский, и попросил Совет нацбезопасности и обороны и Службу безопасности Украины проверить Голика на наличие израильского паспорта.

"Обратился в СНБО и СБУ с требованием установить факт наличия у экс-куратора проекта "Большая стройка" Юрия Голика паспорта Израиля, после чего лишить его украинского гражданства", — заявил Дубинский.

К своему сообщению он добавил скриншоты заявления на имя секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, в начале мая СМИ сообщали, что Национальное антикоррупционное бюро провело следственные действия в отношении координатора национальной программы "Большая стройка" Юрия Голика. По данным журналистов, речь шла о деле хищения денег во время строительства дорог в Днепропетровской области.

Как народный депутат Гео Лерос, у Юрия Голика есть паспорт гражданина Израиля и может с помощью него выехать за границу, если у него начнутся проблемы с украинским правосудием.