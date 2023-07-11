Дроны для границы: фонд Александра Трухина передал ГПСУ технику для уничтожения оккупантов

Возможности ГПСУ уничтожать врага усилились дронами-камикадзе

200 дронов-камикадзе от "Благотворительного фонда Александра Трухина" получили пограничники, которые сейчас бьются на передовой. Об этом сообщает канал Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Дроны благотворительная организация передала лично главе пограничного ведомства генерал-майору Сергею Дейнеке. Он объяснил, что такие дроны значительно усилят потенциал пограничных подразделений на передовой, ведь комплексы с маневренными квадрокоптерами способны на значительном расстоянии от оператора поражать технику и живую силу противника.

"Я благодарен за столь весомую помощь подразделениям ГПСУ, ведь пограничники наравне с другими украинскими защитниками защищают Украину по всей линии фронта. Использование различных современных средств в этой войне достаточно важно, поскольку их эффективное применение шаг за шагом приближает нашу Победу", – заявил Дейнеко.

Дроны-камикадзе в кратчайшие сроки будут направлены в пограничные подразделения, выполняющие задачи по обороне страны, в том числе в мобильный пограничный отряд "Сталевий кордон", рассказал он.

Помимо этого совместно с представительницей "Благотворительного фонда Александра Трухина" Марией Тютюнник были обсуждены детали подготовки и обучения операторов для эффективного применения переданной техники, а также дальнейшие шаги сотрудничества для усиления пограничных подразделений.

Тютюнник подчеркнула, что предоставление защитникам Украины необходимых средств для уничтожения агрессоров демонстрирует поддержку всего украинского народа.