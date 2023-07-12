"Плохие новости для вас": Байден пошутил на встрече с Зеленским

Зеленский, назвал гарантии безопасности "очень конкретной вещью"

На саммите НАТО президент Украині провел двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом. На ней американский лидер уже успел пошутить о членстве Украины в НАТО.

Об этом сообщает "Телеграф"

Перед началом переговоров Байден пообещал, что США приложит все усилия, чтобы Украина получила все, что её нужно.

"Вы (Украина – ред.) проделали огромную работу, вам нужно сделать гораздо больше. И я просто думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", – сказал президент США.

Также американский лидер озвучил "плохую новость для Украины".

"Плохие новости для вас, господин Зеленский — мы (НАТО — Ред.) никуда не денемся, вы застряли с нами", — шутит Байден, намекая, что будущее Украины в НАТО уже предрешено.

Байден также отметил, что война в Украине стала поводом для объединения мира.

"Это очень печально — то, что происходит в Украине, однако хорошие новости в том, что мир объединяется. Очень высокая цена за это, однако происходит объединение в мире. Люди понимают, что нельзя просто смотреть на то, что происходит", — отметил президент США.

Зеленский в свою очередь поблагодарил союзников за саммит и решения на нем.

"Мы тратим эти деньги на спасение наших жизней, а также жизней европейцев и всего мира. Спасибо большое за этот саммит. В конце этого саммита у нас был этот успешный Совет (Украина-НАТО) и гарантии безопасности, о которых, как вы сказали, мы начали говорить в Киеве", — сказал Зеленский, назвав гарантии безопасности "очень конкретной вещью".

Напомним, о том, как прошел второй день саммита НАТО вы можете прочитать, перейдя по ссылке. А итоговое заявление Альянса по Украине вы можете увидеть тут.