В Донецке мощные взрывы: ракету "поймал" знаменитый завод (видео)
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Оккупанты в Донецке попали под обстрел
Во временно оккупированном Донецке не прекращаются взрывоопасные инциденты. 13 июля "бавовна" посетила захваченный завод "Топаз".
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Как стало известно, днем над Донецком пыталась работать российская ПВО, однако это не уберегло захватчиков от прилета.
Выяснилось, что ракеты "поймал" непростой объект — завод "Топаз". Видео со взрывами в его районе публикуют местные жители.
Для справки: на заводе "Топаз" до оккупации производили сложные радиотехнические комплексы и системы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.
Уже после захвата областного центра российские захватчики и их приспешники, по некоторым данным, могли использовать помещения недействующего предприятия в качестве ремонтной базы для своей техники.
В сети уже есть подтверждения того, что прилет пришелся точно по заводу. В одном из его зданий произошло частичное обрушение.
Также очевидцы публикуют фото обломков ракеты, которые упали в микрорайоне Азотный, находящегося рядом с заводом.
Официальной информации от ВСУ пока не поступало.
Напомним, что на прошлой неделе россиянам было "жарко" и Донецке, и в его пригородах. Особенно досталось Макеевке.