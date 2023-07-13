В Донецке мощные взрывы: ракету "поймал" знаменитый завод (видео)

Оккупанты в Донецке попали под обстрел

Во временно оккупированном Донецке не прекращаются взрывоопасные инциденты. 13 июля "бавовна" посетила захваченный завод "Топаз".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Как стало известно, днем над Донецком пыталась работать российская ПВО, однако это не уберегло захватчиков от прилета.

Выяснилось, что ракеты "поймал" непростой объект — завод "Топаз". Видео со взрывами в его районе публикуют местные жители.

Для справки: на заводе "Топаз" до оккупации производили сложные радиотехнические комплексы и системы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

Уже после захвата областного центра российские захватчики и их приспешники, по некоторым данным, могли использовать помещения недействующего предприятия в качестве ремонтной базы для своей техники.

В сети уже есть подтверждения того, что прилет пришелся точно по заводу. В одном из его зданий произошло частичное обрушение.

Также очевидцы публикуют фото обломков ракеты, которые упали в микрорайоне Азотный, находящегося рядом с заводом.

Официальной информации от ВСУ пока не поступало.

Напомним, что на прошлой неделе россиянам было "жарко" и Донецке, и в его пригородах. Особенно досталось Макеевке.