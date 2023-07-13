Волонтер Яровая продала флаг с юбилея Залужного за рекордные четверть миллиона гривен: деньги пойдут на снаряды

Аукцион длился только сутки

Известная волонтер Дана Яровая на своей странице в Фейсбук выставила на аукцион флаг с юбилея Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с его личной подписью.

Аукцион длился всего сутки, но торги проходили крайне динамично: начальная ставка составила 5 тыс. грн., а победная — 250 000 грн.

Четверть миллиона гривен, вырученные за украинский флаг с юбилея Валерия Залужного с символической надписью "Мир нам нужен был раньше. Сейчас нам нужна Победа" и личной подписью Главнокомандующего ВСУ, пойдут на снаряды для мавиков.

Сбор на мавики для украинских защитников, которые уничтожают врагов на нуле, Яровая проводит на постоянной основе.