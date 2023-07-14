PIN-UP Ukraine перечислила 1 млн гривен на благотворительную инициативу фестиваля Atlas

Все средства будут направлены Благотворительному фонду "Твоя опора"

Лицензионный представитель украинского онлайн-гемблинга, компания PIN-UP Ukraine, присоединилась к благотворительной инициативе фестиваля Atlas, собирающего средства на помощь Киевской городской больнице.

В рамках благотворительной акции от фестиваля Atlas организаторы подготовили ряд событий, чтобы собрать средства на медицинское оборудование для нейрохирургической операции одной из киевских больниц.

Чтобы поддержать сбор, люди могут купить благотворительный билет на фестиваль после победы, который соответствует однодневному билету (100% от продаж и сервисный сбор идут на благотворительность), посмотреть фильм "Лучшие выходные" в кинотеатрах Multiplex, а также погрузиться в фестивальную атмосферу на офлайн-событии, которая состоится 15 июля в ТРЦ Gulliver: посетители смогут безвозмездно попасть на фан-зону, где будут выступать украинские артисты и посмотреть фильм на большом экране под открытым небом.

Все средства, собранные в рамках фестиваля, будут направлены Благотворительному фонду "Твоя опора", который оказывает помощь детям с врожденными пороками сердца, медучреждениям, детским домам, интернатам и пострадавшим от войны в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины PIN-UP Ukraine регулярно помогает украинцам, пострадавшим от военных действий. За этот период компания направила на гуманитарные и благотворительные проекты 121,7 млн. гривен.

PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, одно из первых в Украине получивших лицензию на деятельность. Компания способствует развитию рынка легального гемблинга, поддерживает экономику Украины и активно инвестирует в благотворительные проекты в интересах украинцев.