Допереименовывались: членов Нацкомиссии попросили "на выход" из-за скандала с Запорожьем
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Нардепы считают работу чиновников неудовлитворительной
После странного предложения Национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименования Запорожья в Верховной Раде рекомендуют её членам сложить полномочия.
Об этом сообщает "УП", ссылаясь на заявление нардепа Романа Лозинского.
Как стало известно, комитет ВР по организации государственной власти, учитывая комплексные замечания к Нацкомиссии по качеству выполнения норм закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" со стороны Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и замечания народных депутатов относительно других нарушений законодательства, принял:
- признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной;
- рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы;
- рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Напомним, что в июне 2023 года, согласно выводам Национальной комиссии по стандартам государственного языка, название города Запорожье внезапно якобы стало не соответствовать необходимым стандартам украинского языка. Из-за этого в Украине начался настоящий скандал, а, например, нардепы раскритиковали такое решение. После этого в Нацкомиссии поспешили заверить, что это было просто "рекомендацией".