Допереименовывались: членов Нацкомиссии попросили "на выход" из-за скандала с Запорожьем

Нардепы считают работу чиновников неудовлитворительной

После странного предложения Национальной комиссии по стандартам государственного языка о переименования Запорожья в Верховной Раде рекомендуют её членам сложить полномочия.

Об этом сообщает "УП", ссылаясь на заявление нардепа Романа Лозинского.

Как стало известно, комитет ВР по организации государственной власти, учитывая комплексные замечания к Нацкомиссии по качеству выполнения норм закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" со стороны Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, Министерства цифровой трансформации, Украинского института национальной памяти, уполномоченного по вопросам защиты государственного языка и замечания народных депутатов относительно других нарушений законодательства, принял:

признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной; рекомендовать Министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку ее качества работы; рекомендовать членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий членов комиссии "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализации требований закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Напомним, что в июне 2023 года, согласно выводам Национальной комиссии по стандартам государственного языка, название города Запорожье внезапно якобы стало не соответствовать необходимым стандартам украинского языка. Из-за этого в Украине начался настоящий скандал, а, например, нардепы раскритиковали такое решение. После этого в Нацкомиссии поспешили заверить, что это было просто "рекомендацией".