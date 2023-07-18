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Механизированная бригада ВСУ получила три пары тепловизионных моноочков при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн Новость обновлена 18 июля 2023, 10:51
Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн. Фото Пресс-служба Favbet Foundation

Военные уже получили от Фонда огромное количество оборудования

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко получила три пары тепловизионных моноочков при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщили представители фонда.

"С помощью этих приборов облегчается обнаружение и уничтожение врага в ночное время, что приближает нас всех вместе к победе", – отметил военнослужащий 110-й ОМБр.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили 135 авто и более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.