Григорий Козловский и ФК "Рух" передали ГУР партию необходимого снаряжения для эффективного уничтожения врага

Меценат и ФК "Рух" уже давно поддерживают наших защитников на передовой

Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен, меценат и почетный президент ФК "Рух", передал одному из подразделений Главного управления разведки Минобороны партию необходимого снаряжения.

Защитники получили важное оборудование от благотворительной организации "Рух в Будущее", которая была создана в марте 2022-го года после начала полномасштабной войны. Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский с первых дней полномасштабной войны присоединились к помощи нашим военным.

Защитники получили важное оборудование

Известный бизнесмен уже давно активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде, созданной 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. При поддержке Григория Козловского военные получили оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и другое. Минувшей зимой данная бригада также получила инновационные современные дроны, которые оборудованы тепловизионными камерами ночного видения В частности, футбольный клуб "Рух" передал нашим защитникам модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

Уже весной ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3, а также шесть беспилотников "Мара".

Теперь же меценат решил помочь и военным из Главного управления разведки. Как заявил военнослужащий ГУР МО с позывным "Гром", что в результате такой футбольно-военной синергии удастся обеспечить относительно спокойное и счастливое детство маленьких украинцев.

Один из бойцов ГУР МО

"Спасибо футбольному клубу "Рух" за оказанную помощь. Мы получили часть снаряжения, которое было потеряно при тех или иных обстоятельствах. Нам передали рюкзаки для Starlink и рюкзаки для коптеров, а также снаряжение для повседневной жизни для подготовки к выполнению боевых задач и для обеспечения автономной жизнедеятельности подразделения. Благодаря этой помощи мы можем качественно и эффективно выполнять свою работу. Мы приехали к вам, увидели как дети играют в футбол и это нас вдохновляет. Результат нашей работы мы видим здесь", — сказал военный.

Военные благодарят Козловского за помощь

В знак благодарности подразделение ГУР МО передало футбольному клубу "Рух" и Григорию Козловскому благодарность за активное сотрудничество и помощи в выполнении задач.

ГУР МО передало футбольному клубу "Рух" и Григорию Козловскому благодарность

Как заявил соучредитель БО "Фонд помощи Украине "Рух в будущее" Олег Шпур, что футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский всегда будет поддерживать украинских военных. Так, недавно он передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

БО "Фонд помощи Украине "Рух в будущее" и дальше будет поддерживать армию

"Когда мы вместе — мы сильны. Когда мы вместе — мы можем сделать гораздо больше. Наш благотворительный фонд "Рух в будущее" поставил себе цель повседневно делать все возможное, чтобы приближать нашу победу. Все мы знаем чем занимаются подразделения ГУР. Это очень важная структура. Это внеочередные потребности, которые мы будем и в дальнейшем покрывать", — подчеркнул Олег Шпур.

Важно отметить, что меценат и ФК "Рух" уже давно поддерживают наших защитников на передовой. Средствами Григория Козловского на нужды ВСУ было приобретено 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн. Кроме того, при его поддержке капитально отремонтировали 15 автомобилей.

Григорий Козловский и ФК "Рух" уже давно поддерживают ВСУ

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь — это дань благодарности нашим военным за то, что мы сумели провести прошлый сезон и успешно его завершили", — сказал Григорий Козловский.