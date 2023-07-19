Григорий Козловский и ФК "Рух" передали ГУР партию необходимого снаряжения для эффективного уничтожения врага
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Меценат и ФК "Рух" уже давно поддерживают наших защитников на передовой
Григорий Козловский, известный львовский бизнесмен, меценат и почетный президент ФК "Рух", передал одному из подразделений Главного управления разведки Минобороны партию необходимого снаряжения.
Защитники получили важное оборудование от благотворительной организации "Рух в Будущее", которая была создана в марте 2022-го года после начала полномасштабной войны. Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский с первых дней полномасштабной войны присоединились к помощи нашим военным.
Известный бизнесмен уже давно активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде, созданной 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. При поддержке Григория Козловского военные получили оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и другое. Минувшей зимой данная бригада также получила инновационные современные дроны, которые оборудованы тепловизионными камерами ночного видения В частности, футбольный клуб "Рух" передал нашим защитникам модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.
Уже весной ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3, а также шесть беспилотников "Мара".
Теперь же меценат решил помочь и военным из Главного управления разведки. Как заявил военнослужащий ГУР МО с позывным "Гром", что в результате такой футбольно-военной синергии удастся обеспечить относительно спокойное и счастливое детство маленьких украинцев.
"Спасибо футбольному клубу "Рух" за оказанную помощь. Мы получили часть снаряжения, которое было потеряно при тех или иных обстоятельствах. Нам передали рюкзаки для Starlink и рюкзаки для коптеров, а также снаряжение для повседневной жизни для подготовки к выполнению боевых задач и для обеспечения автономной жизнедеятельности подразделения. Благодаря этой помощи мы можем качественно и эффективно выполнять свою работу. Мы приехали к вам, увидели как дети играют в футбол и это нас вдохновляет. Результат нашей работы мы видим здесь", — сказал военный.
В знак благодарности подразделение ГУР МО передало футбольному клубу "Рух" и Григорию Козловскому благодарность за активное сотрудничество и помощи в выполнении задач.
Как заявил соучредитель БО "Фонд помощи Украине "Рух в будущее" Олег Шпур, что футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский всегда будет поддерживать украинских военных. Так, недавно он передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.
"Когда мы вместе — мы сильны. Когда мы вместе — мы можем сделать гораздо больше. Наш благотворительный фонд "Рух в будущее" поставил себе цель повседневно делать все возможное, чтобы приближать нашу победу. Все мы знаем чем занимаются подразделения ГУР. Это очень важная структура. Это внеочередные потребности, которые мы будем и в дальнейшем покрывать", — подчеркнул Олег Шпур.
Важно отметить, что меценат и ФК "Рух" уже давно поддерживают наших защитников на передовой. Средствами Григория Козловского на нужды ВСУ было приобретено 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн. Кроме того, при его поддержке капитально отремонтировали 15 автомобилей.
"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь — это дань благодарности нашим военным за то, что мы сумели провести прошлый сезон и успешно его завершили", — сказал Григорий Козловский.