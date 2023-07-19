Россияне вынуждено отступают на одном из направлений: ВСУ рассказали о новом успехе

Защитники закрепляются на достигнутых рубежах

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление. Прямо сейчас наши воины достигают нового успеха на востоке страны.

Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

Речь идет о Бахмутском направлении, где украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василовки", — сказал военный.

В ВСУ назвали это частичным успехом, а прямо сейчас защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

Вместе с этим, подчеркивают в Генштабе, противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери.

Напомним, что украинская армия также имеет успехи и на южном направлении. Наши воины близки к освобождению еще одного важного населенного пункта. Прямо сейчас они уже вошли в него и закрепились. Продолжаются бои, но ВСУ имеют преимущество в этой битве.

Ранее мы сообщали, что Залужный показал, как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов из американской артиллерии.