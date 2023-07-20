Крым атаковал беспилотник: есть разрушения и жертва

При атаке погибла девочка-подросток, сообщили оккупационные "власти"

В ночь на 20 июля оккупированный Крым, где накануне были прилеты по вражескому полигону, подвергся атаке беспилотника.

Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, "вражеский беспилотник" атаковал северо-западную часть полуострова.

"В результате удара вражеского БПЛА в одном из населённых пунктов повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы", — написал он.

Оккупанта отметил, что в результате удара погибла девочка-подросток.

"Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка", — добавил он.

О точном месте прилета Аксенов не сообщил.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы. Позже стало известно, что один из пролетов моста был серьезно поврежден и не подлежит восстановлению. Также было разрушено несколько опор. Тогда в результате атаки погибла супружеская пара из Белгородской области, также пострадала их несовершеннолетняя дочь, которая осталась на лечении в Крыму.