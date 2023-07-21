"Укрдонинвест" может подать в суд за распространение фейков о компании

Компания "Укрдонинвест" рассматривает возможность подать в суд за нанесение ущерба деловой репутации на Виталия Кулика, опубликовавшего ложную информацию о компании. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"21 июля 2023 года на ряде украинских медиаресурсов был опубликован личный блог политолога Виталия Кулика, в котором он извращает факты деятельности компании "Укрдонинвест". Считаем данный материал ярким примером дезинформации, которая осуществляется в интересах наших оппонентов по судебным делам.

Отметим, у компании "Укрдонинвест" прозрачная структура собственности, отсутствие налоговых задолженностей и патриотическая позиция…

Мы считаем материал г-на Кулика клеветой и оставляем за собой право обратиться в суд из-за распространения лжи и причинения вреда деловой репутации компании.

Призываем представителей СМИ не распространять ложные данные, а господина Кулика – опровергнуть содержащиеся в его материале фейки", — говорится в заявлении компании.

Владельцем компании "Укрдонинвест" является Виталий Кропачев с активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа.