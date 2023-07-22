Россияне давят под Купянском и Кременной, ВСУ продвигаются под Бахмутом и на юге: свежие карты боев

Россияне ожесточенно сопротивляются украинскому контрнаступлению, но Силы обороны продвигаются

Идет 514-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 21 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, на некоторых добились успехов. Враг мог продвинуться в районе Купянска и Кременной и стягивает дополнительные силы под Авдеевку.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредоточили основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 33 боевых столкновения.

Луганская и Харьковская области

Российские войска продолжали наступать в районе Купянска и по данным российских источников, смогли продвинуться. Спикер Западной группировки войск рф сергей зибинский утверждал, что россияне захватили пять украинских опорных пунктов и четыре наблюдательных пункта во время боев у железнодорожной станции Сеньковка и Масютовка.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили атаки оккупантов юго-западнее Масютовки. Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что россияне пытаются захватить боевую инициативу на Купянском направлении.

Луганская и Харьковская области

Российские войска продолжали наступательные операции в районе Кременной и, как сообщается, достигли незначительного прогресса 21 июля. В Генштабе Украины сообщали, что враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Надежды, Макеевки, Невского, Дибровы. Украинские силы продолжали наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и не продвинулись 21 июля.

Донецкая область

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и достигли успехов. Геолокационные кадры показывают продвижение вдоль трассы E40 (Бахмут-Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки.

Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута, где российские силы развернули подкрепление. Украинский Генштаб сообщил, что продолжаются ожесточенные бои на направлениях Орехово-Василевка-Парасковеевка и Клищиевка-Андреевка.

Бахмутское направление

Сергей Череватый сообщил, что украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, активизируя наступательные действия.

Россияне совершили атаки в районе Бахмута и не добились успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на юго-западной окраине Клещиевки и вблизи Григоровки.

Украинские войска проводили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и не добились успехов. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что украинские силы добились успеха в районе Авдеевки за последние две-три недели.

Донецкая область

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Барабаш сообщил, что враг продолжает попытки окружить Авдеевку и перебрасывает подкрепление.

"Южная ось"

Украинские войска 21 июля продолжили контрнаступательные действия вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов в этом направлении. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись ближе к Приютному.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы преуспели в направлении Новодаровка-Приютное.

Оккупанты наступали на этом участке фронта, но успеха не имели. В Генштабе Украины сообщили, что они безуспешно пытались отбить ранее потерянные позиции севернее Приютного.

Запорожская область

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Украинский Генштаб сообщил об успехе на направлениях Новоданиловка-Вербово и Новоданилвика-Роботино.

Херсонская и Николаевская области

Как сообщал "Телеграф", российские ДРГ пытаются прорваться через границу Украины в Сумской и Черниговской областях, о ситуации рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, руководитель Объединенного оперативного штаба Сергей Наев.