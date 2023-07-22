Россияне давят под Купянском и Кременной, ВСУ продвигаются под Бахмутом и на юге: свежие карты боев
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Россияне ожесточенно сопротивляются украинскому контрнаступлению, но Силы обороны продвигаются
Идет 514-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 21 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, на некоторых добились успехов. Враг мог продвинуться в районе Купянска и Кременной и стягивает дополнительные силы под Авдеевку.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредоточили основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки там произошло 33 боевых столкновения.
Луганская и Харьковская области
Российские войска продолжали наступать в районе Купянска и по данным российских источников, смогли продвинуться. Спикер Западной группировки войск рф сергей зибинский утверждал, что россияне захватили пять украинских опорных пунктов и четыре наблюдательных пункта во время боев у железнодорожной станции Сеньковка и Масютовка.
Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили атаки оккупантов юго-западнее Масютовки. Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что россияне пытаются захватить боевую инициативу на Купянском направлении.
Российские войска продолжали наступательные операции в районе Кременной и, как сообщается, достигли незначительного прогресса 21 июля. В Генштабе Украины сообщали, что враг вел безуспешные наступательные действия вблизи Надежды, Макеевки, Невского, Дибровы. Украинские силы продолжали наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная и не продвинулись 21 июля.
Донецкая область
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и достигли успехов. Геолокационные кадры показывают продвижение вдоль трассы E40 (Бахмут-Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки.
Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута, где российские силы развернули подкрепление. Украинский Генштаб сообщил, что продолжаются ожесточенные бои на направлениях Орехово-Василевка-Парасковеевка и Клищиевка-Андреевка.
Сергей Череватый сообщил, что украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, активизируя наступательные действия.
Россияне совершили атаки в районе Бахмута и не добились успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали на юго-западной окраине Клещиевки и вблизи Григоровки.
Украинские войска проводили наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк и не добились успехов. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что украинские силы добились успеха в районе Авдеевки за последние две-три недели.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.
Барабаш сообщил, что враг продолжает попытки окружить Авдеевку и перебрасывает подкрепление.
"Южная ось"
Украинские войска 21 июля продолжили контрнаступательные действия вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями и добились успехов в этом направлении. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись ближе к Приютному.
Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы преуспели в направлении Новодаровка-Приютное.
Оккупанты наступали на этом участке фронта, но успеха не имели. В Генштабе Украины сообщили, что они безуспешно пытались отбить ранее потерянные позиции севернее Приютного.
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Украинский Генштаб сообщил об успехе на направлениях Новоданиловка-Вербово и Новоданилвика-Роботино.
Как сообщал "Телеграф", российские ДРГ пытаются прорваться через границу Украины в Сумской и Черниговской областях, о ситуации рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, руководитель Объединенного оперативного штаба Сергей Наев.