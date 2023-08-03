В Киеве задержан начальник одного из управлений штаба Сухопутных войск ВСУ

За свои "услуги" он брал 10 тысяч долларов с человека

Сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации. Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Об этом сообщает ГБР.

Цена "услуги" для одного человека составляла 10 тысяч долларов. За эти деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе. Было задокументировано несколько случаев выдачи фиктивных документов.

Организатор схемы был задержан во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов.

"Проведены обыски по месту жительства должностного лица, в районном территориальном центре комплектования, Киевской городской военной администрации. Изъято более $48 тыс. (из них уже $2 тыс. идентифицировано, как средства полученные за решение вопроса) и €5 тыс)", — рассказали в ГБР.

Как сообщал "Телеграф", ранее правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). За время полномасштабной войны он успел приобрести имущества на 350 тысяч долларов США.