Тубдиспансер с парикмахером: в клинике Черкасской области обнаружили интересную штатную единицу

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выявляет примеры неэффективного менеджмента и расходования средств со стороны руководителей медицинских учреждений

Недавно глава НСЗУ Наталья Гусак во второй раз побывала в Черкасском туберкулезном диспансере. Врачи и медицинский персонал заведения уже во время войны перекрывали дороги и привлекали внимание к проблеме: им не выплачивали несколько месяцев зарплату. Чаще всего в таких случаях главы больниц обвиняют НСЗУ.

НСЗУ со своей стороны выполняет все финансовые обязательства, подчеркнула глава регулятора. В прошлом году Национальная служба здоровья Украины даже вводила пакет "Обеспечение кадрового потенциала", по которому дофинансировала учреждения, которые испытывали трудности с выплатой зарплат.

"Но есть безответственный руководитель из эпохи еще советского руководства: у него пятиэтажное помещение, в котором на 18 врачей огромное количество админперсонала. На одного врача — до трех немедицинских работников, даже не медсестер и не санитарок. Представьте, в прошлом году у него в штате был даже парикмахер. Это меня больше всего поразило", — делится Наталия Гусак.

Параллельно с тем, никакой работы с черкасчанами по выявлению туберкулеза, по словам главы НСЗУ, диспансером не велось.

"Туберкулез растет в условиях войны, а человек думает, что мы должны просто так дать несколько миллионов, чтобы он мог дальше содержать парикмахера в штате, — возмущается Наталия Гусак. — Сейчас деньги для больницы зарабатывают врачи, оказывающие услуги. И эти врачи, не получающие зарплату(!), финансируют неэффективный менеджмент руководителя, а все это покрывает собственник — областной совет".

Как развивалась эта ситуация, кто на что и в каком случае может жаловаться НСЗУ, почему в поле зрения регулятора попали руководители и владельцы медицинских учреждений — читайте в большом интервью с Наталией Гусак, которая выйдет на портале "Телеграф" завтра, в субботу, 5 августа, в 10.00.