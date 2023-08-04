"Производство против Иванющенко должны были закрыть из-за истечения сроков": адвокаты раскритиковали решение о заочном аресте через 9 лет после подозрения
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Следственный судья ссылается на слухи, изложенные ОО "Центр противодействия коррупции" более чем 9-летней давности, заявляют адвокаты
Адвокаты бывшего депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко подали апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о его заочном аресте. Решение было принято через 9 лет после объявления подозрения, а адвокат Иванющенко уверен: решение противоправное, а уголовное производство против его клиента уже давно должны были закрыть согласно решению Соломенского районного суда города Киева и постановлению Верховного суда Украины.
Об этом OBOZREVATEL рассказал адвокат Иванющенко Игорь Кучеров. По его словам, уголовное производство неоднократно передавалось в различные органы досудебного следствия (следствие Генеральной прокуратуры, НАБУ, ГБР, БЭБ). Но за 9 лет обвинительный акт так и не был составлен. В многочисленных публикациях, добавляет адвокат, еще в начале дела звучали обвинения, что "Иванющенко украл миллиарды", теперь же, говорит адвокат, безосновательно утверждают о том, что он "украл миллионы".
После того, как дело попало в БЭБ в Киеве и области, детектив решил объявить Иванющенко в розыск и обратиться за ходатайством о содержании его под стражей. Печерский райсуд Киева принял решение без адвокатов
"Следственный судья Печерского районного суда г. Киева попал под влияние органа прокуратуры. Так без каких-либо доказательств в определении суда приведены обстоятельства, которые не подтверждены какими-либо доказательствами, то есть сплетни", – говорит Игорь Кучеров.
В решении судья Печерского райсуда, утверждает защита Иванющенко, учел информацию, не имеющую никаких подтверждений. Например, структура собственности ООО "Карпатибудінвест" не содержит данных о причастности Иванющенко к этому юридическому лицу.
"Следственный судья ссылается на слухи, изложенные ОО "Центр противодействия коррупции" более чем 9-летней давности. Более того, сторона защиты предоставляла органам досудебного следствия выписки из реестров юридических лиц как Украины, так и иностранных государств. Содержание таких выписок безапелляционно подтверждало отсутствие Иванющенко среди акционеров, участников и бенефициарных владельцев юридических лиц, фигурирующих в уголовном производстве", – объясняет адвокат. Кроме того, в постановлении говорится, что Юрий Иванющенко скрывается на временно оккупированной территории Украины, но адвокаты говорят, что это не соответствует действительности.
Апелляция состоится 4 сентября. Адвокаты Иванющенко утверждают, что причин для меры пресечения нет. Вопрос взаимоотношений между ООО "Карпатибудінвест" и ГП "Держэкоинвест" был предметом спора по делу Хозяйственного суда города Киева № 910/24456/13. Точку в деле поставил Высший хозяйственный суд Украины постановлением от 12.04.2016 года, которое подтверждает выполнение ООО "Карпатибудінвест" работ по утеплению 38 объектов социальной сферы в Луганской области и имеющуюся задолженность госпредприятия в сумме 24,6 млн грн по договору № 2339/06 от 26.02.2013 года.
Уголовное производство от 21 февраля 2015 года (№42015000000000207) уже было закрыто дважды, а именно постановлениями следователя Прокуратуры Одесской области от 18.04.2019 года и 22.08.2019 года.
В материалах есть:
- заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Специалистами подтверждена полнота и реальность работ по утеплению 38 объектов социальной сферы в Луганской области. При этом заключение экспертизы содержит не только исследования и расчеты, но и фототаблицы, в которых зафиксирован объем выполненных работ, и как следствие является опровержением обвинений.
- акты проверок государственной налоговой инспекции, констатирующие правомерность действий ООО "Карпатибудінвест".
- свидетельские показания, подтверждающие необоснованность подозрения Иванющенко.
"Хочу подчеркнуть, что определением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27.01.2016 года по делу № 757/49263/15-к была удовлетворена жалоба адвоката Юрия Колесникова на бездействие заместителя Генерального прокурора Украины. В рамках судебного контроля уполномоченного прокурора в уголовном производстве № 42015000000000207 от 21.02.2015 года обязали совершить действия, определенные п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 284 УПК Украины и закрыть криминальное производство. Постановлением Верховного суда Украины от 16.02.2017 года это решение оставлено без изменений", – говорит адвокат.
Адвокат также напомнил, что еще в 2019 году Иванющенко исключили из международного розыска Комиссией по контролю за файлами Интерпола. А также общим судом Совета Европы отменены санкции Совета Европы против Иванющенко. Аргумент: отсутствие обоснованности в подозрении в уголовном производстве № 42015000000000207 от 21.02.2015 года.
"Все страны Европы, в том числе Швейцария, закрыли уголовные дела в отношении Юрия Иванющенко и прекращено любое преследование в виде санкций, инициированных Генеральной прокуратурой Украины", – добавляет адвокат.