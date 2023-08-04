Общество и государство должны совместно работать над созданием инклюзивной среды для ветеранов с инвалидностью - волонтерка

Волонтер считает, что этому вопросу важно уделить особое внимание.

В результате полномасштабной войны в Украине будет большое количество людей с инвалидностью. Министерство ветеранов игнорирует эту проблему и ничего не делает, чтобы создать в Украине критически важную инклюзивную среду.

Об этом в интервью FM Галичина рассказала волонтер и исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлик (Татуся Бо).

Еще два года назад для нас инклюзивность заключалась в том, что при входе в магазин был пандус. Также человек на коляске мог передвигаться между полками в супермаркете. Сейчас это понятие нужно расширять. Речь идет и об отношении к людям с инвалидностью, и о пандусах доступность к поликлиникам, врачам, доступность к образованию, работе… Уже сейчас украинские предприниматели испытывают нехватку кадров в определенных отраслях… Они готовятся к тому, что будут брать на работу людей с инвалидностью в результате боевых действий, поэтому нужно говорить о том, как обустроить офис, как прокоммуницировать с коллективом, чтобы эта поддержка была не унизительной, не навязчивой", — отметила Татуся Бо.

По словам волонтерки, инклюзивность должна помогать, а не превращать человека в беспомощного и инвалида.

"У нас уже тысячи ветеранов, которые демобилизованы в результате ранений. У нас в ближайшее время будут сотни тысяч таких ветеранов. Минвету уже в марте этого года нужно было работать и думать над этим. Ребята, которые сейчас на протезах, они еще вчера были сильными"., прекрасными. Они и остаются такими. Им важно, чтобы к ним сохранялось такое отношение, что они сильны и справляются со всем", - подытожила исполнительная директор фонда "Мечта".

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские военные откровенно говорят, что в вопросе обеспечения подразделений до сих пор есть нерешенные проблемы. Один из таких вопросов – питание военнослужащих-веганов и вегетарианцев.