Государство не способно обеспечить эффективное обучение для детей павших и пленных защитников - Татуся Бо

Татуся Бо обратила внимание на особенности обучения детей, потерявших родителей на войне

Тысячи детей павших воинов несут образовательные потери вследствие стресса, сложных жизненных ситуаций. Государство не может обеспечить всем равный доступ к обучению и индивидуальный подход к детям, потерявшим родителей на войне.

Об этом в интервью FM Галичина рассказала волонтер и исполнительный директор фонда "Мрия" Татьяна Комлик (Татуся Бо).

"Государство не учитывает, что детям Героев нужен особый подход. На самом деле любое государство, воюющее и имеющее ограниченные ресурсы, не способно все учесть. Ребенку, который переживает тяжелую потерю и находится в стрессе, не к учебе. Поэтому мы, фонд" Мечта", разрабатываем такую систему, в которой ребенок может наверстать образовательные потери, подтянуть свои знания до уровня школьной программы. Также мы говорим, что среди детей Героев есть много умных, талантливых, мотивированных, их хочется поддержать. "Мрія" працює над курсами, благодаря которым дети могли бы получить хорошее образование, равные возможности при поступлении в вузы и выбрать для себя взлелеянную в мечтах профессию», — отметила Татуся Бо.

По словам волонтера, на попечении фонда сейчас находятся более 1500 семей и 3000 детей всех возрастов, для которых и создана программа образовательной поддержки.

"Прежде всего, что нуждаются в семье, это человечности и поддержки. Им хочется продлить жизнь своих родных, поделившись историями о них. Меньше всего, что можем сделать я и мои коллеги, — это выслушать их. Поскольку сейчас дети готовятся в школу, то у нас растет количество заявок с просьбой помочь собрать вещи в школу, поэтому фонд начал программу "1 сентября", в рамках которой дети Героев получают все необходимое для обучения", — подытожила исполнительная директор фонда "Мрия".

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