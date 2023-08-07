Favbet Foundation передал спецназам ВСУ внедорожник Mazda

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ внедорожник Mazda B2500.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Favbet Foundation.

Автомобиль работает в составе группы Сил специальных операций (ССО), участвующей в боевых действиях на юго-восточном направлении прифронтовой зоны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 автомобилей, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.