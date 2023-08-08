Favbet Foundation передал ВСУ на бахмутское направление очередной внедорожник Nissan Navara

Всего размер помощи фонда для Сил обороны составляет более 135 млн грн

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным силам Украины внедорожник Nissan Navara.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже помогает специальному подразделению эффективно выполнять поставленные боевые задания на бахмутском направлении.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.