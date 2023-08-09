Высшая степень цинизма: два разрушенных россией города в Украине и Чечне стали "побратимами"

Символизм ситуации зашкаливает

Оккупационные "власти" Мариуполя и мэр столицы Чечни Грозного подписали соглашение о том, что теперь они "города-побратимы". Примечательно, что оба города разрушила россия — Мариуполь в 2022 году, а Грозный — в 1995.

Соответствующий "договор" подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и гауляйтер Мариуполя Олег Моргун, пишут росСМИ.

Отмечается, что в его рамках планируют "установить и развивать контакты между городами в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения и социальной защиты". Кроме того, ожидается обмен делегациями для "изучения лучших муниципальных практик".

Грозный

Мариуполь

В сети обратили внимание на жестокий символизм — два города объединяет только одно — оба они разрушены россией.

"Побратимы"? Потому что оба разрушены до основания рашистами?", "Дикость", "Есть ли предел их цинизму?", "Символично? Может поэтому они и типа стали ими?", — пишут комментаторы.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Мариуполе местная молодежь поставила на место наглого военного рф. Они задали ему вопрос, кто просил россию "освобождать" украинские города и о том, сколько детей в Мариуполе были лишены жизни из-за войны, начатой рф. Однако ответов на это у оккупанта не нашлось.