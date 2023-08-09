Favbet Foundation передал Нацгвардии внедорожник Mitsubishi L200

В настоящее время подразделение в составе Сил обороны выполняет задачи, направленные на отражение вооруженной агрессии на севере страны.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Национальной гвардии Украины внедорожник Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В настоящее время подразделение в составе сил обороны выполняет задачи, направленные на отпор вооруженной агрессии на севере страны.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.