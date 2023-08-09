Гнилые овощи станут основанием для проверок воинских частей от Минобороны и Генштаба – член антикоррупционного совета Геннадий Кривошея

Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проверку складов на предмет выявления некачественной продукции

Скандальный поставщик продуктов для украинской армии ООО "Атомсервис" привозит в воинские части гнилые овощи. Теперь Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проверку складов на предмет выявления некачественной продукции и забора образцов для проведения исследований.

Об этом сообщил бывший народный депутат, а ныне член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Геннадий Кривошея на своей странице в Facebook.

По его словам, в случае выявления грубых нарушений он потребует штрафных санкций и расторжения контракта.

"На днях мне поступила информация, что в одну из воинских частей, которая расположена на передовой, привезли гнилые (плесени) овощи, именно так — гнилые, но "свежие" овощи. Приблизительный вес — почти пол тонны гнилых помидоров и баклажанов. Сначала в это было трудно поверить, ведь это не просто грубое нарушение условий договора, это издевательство над военными, защищающими нашу страну! Тем более сезонные товары, которых сейчас у нас вдоволь и поставщик везет такую гниль? Стыд и позор! Спросите, кто является этим поставщиком? Поставщиком оказалась компания ООО "Атомсервис", — отметил Кривошея.

Также общественный деятель добавил, что компания ООО "Атомсервис" — лидер по поставке продуктов в ВСУ уже несколько лет, но позволяет себе столь грубые нарушения.

"И это только один адрес доставки. Интересно, что поставляли в другие в/ч? Нужно также проверить! В настоящее время соответствующие подразделения Минобороны и ГШ готовят большую проверку многих складов на предмет выявления некачественной продукции и забора соответствующих образцов для проведения соответствующих исследований. Если факты соответствующих нарушений будут подтверждены в других частях, а результаты исследований будут неудовлетворительными, это должно стать не только уплатой штрафных санкций, а основанием для расторжения соответствующего договора с поставщиком и возможного привлечения его к ответственности!" — подытожил Геннадий Кривошея.