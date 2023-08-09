"Лето без войны" продолжается: на отдых в Закарпатье отправились еще 115 детей погибших защитников

По программе "Лето без войны", в рамках которой детям погибших защитников, пленных и пропавших без вести организован летний отдых — как в Украине, так и за границей, уже отдохнули более 700 детей

Общественная организация "Мечта детей Украины" продолжает отправлять на отдых детей погибших защитников. В рамках проекта "Лето без войны" на отдых в Закарпатье отправились еще 115 детей из Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Житомирской областей.

На фотографиях — группа из 45-ти детей из Днепра и Запорожья, которые вернулись из оздоровления и отдыха в Закарпатье. Счастливые, улыбающиеся, исполненные новых впечатлений дети получили в подарок наборы канцтоваров и с новыми силами уже готовятся к 1 сентября.

"Мы пытаемся дать детям несколько недель без тревог, с друзьями, солнцем, горами, водой, подарить им силы снова учиться, развиваться, осуществлять свои мечты", — говорит глава ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая.

По программе "Лето без войны", в рамках которой детям погибших защитников, пленных и пропавших без вести организован летний отдых — как в Украине, так и за границей, уже отдохнули более 700 детей, которыми занимается ОО "Мечта детей Украины".