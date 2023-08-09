Уволился и выписал себе командировку: на Закарпатье сбежал мэр-"слуга", подозреваемый в коррупции

К подозрениям мэра добавилось еще одно

На Закарпатье полиция проверяет законность выезда за границу экс-мера Рахова.

Об этом сообщает ГУНП в Закарпатской области.

Речь идет о Викторе Медвиде, который находится в розыске по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (растрата или завладение имуществом во время военного положения) и ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов) Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что чиновник воспользовался служебным положением и для того, чтобы покинуть пределы Украины, оформил для себя командировку в соседнюю Румынию. Официально поездка должна была длиться 3 дня, однако до сегодняшнего дня подозреваемый так и не вернулся в Украину.

"В полиции квалифицировали такие действия по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о Незаконной переправке через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

Для справки: Виктор Медвидь являлся мэром Рахова от "Слуги народа". 4 августа он подал в отставку, однако, как пишет журналист Виталий Глагола, депутаты горсовета провалили соответствующее голосование.

Напомним, ранее мы писали о том, что НАБУ показало, как поймало депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на взятке.