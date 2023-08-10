Какой будет победа Украины: Чмут озвучил возможные сценарии

О развале россии после победы Украины говорить еще рано

Победа Украины может выглядеть по-разному и на выходе ВСУ к границам 1991 года может не закончиться, считает директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Единственное, что не поддается сомнениям это то, что Украина должна полностью избавиться от внешней угрозы.

Свое мнение касательно решающей победы Украины он высказал в интервью "РБК-Украина". По словам волонтера, на эту тему можно вести много отвлеченных бесед, но реальная борьба на фронте ради победы продолжается ежедневно.

Так, Тарас Чмут озвучил несколько вариантов того, что считает окончательной победой Украины:

возвращение на границы 1991 года;

решение проблемы Приднестровья, которое является горячей точкой вблизи украинской границы;

ядерное разоружение россии и вывод ее из Совбеза ООН;

разделение россии на отдельные государства, которые не будут больше представлять угрозу миру.

Что касается предпосылок к распаду россии, то, по словам Тараса Чмута, это вполне может произойти в будущем. Во всяком случае, ему бы этого очень хотелось.

"Но сейчас наш фокус и вектор внимания должен быть направлен на поле боя, на экономику, больше на себя, чем наружу. Эффективность на нашем поле боя способствует тому, чтобы там (в россии — ред.) произошли какие-то процессы. Но, может быть, в какой-то момент убийство всех на поле боя не приведет к тому, что россия решит распасться", — отметил он.

Волонтер напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в обществе считали, что, если показать россиянам их потери, то они ужаснутся и война закончится. По состоянию на 10 августа 2023 года убито 252,2 тысячи российских солдат, однако война все еще не прекратилась и тенденции к переменам в россии не наблюдается.

"Мы их набили сотни тысяч, а они дальше лезут и лезут. И что, у них настроения меняются? Митинги большие в росии где-то?", — подытожил Тарас Чмут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ могут совершить серьезный прорыв на фронте благодаря новому оружию. Площадь его поражения в разы больше, чем у обычно артиллерии.