Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет

Суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал защитникам Украины внедорожник Nissan Navara и двухосный лафет, сообщили представители фонда.

Указанная техника уже работает на ключевых участках фронта на востоке страны.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного