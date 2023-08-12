Еще одна категория мужчин теперь сможет выехать за границу: о ком речь

Соответствующее решение утвердил Кабмин

Продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами, в Украине действует режим всеобщей мобилизации и запрет на выезд военнообязанных мужчин за границу. Однако некоторым категориям выезд из страны разрешен, а 11 августа этот список был расширен.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО), смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", — сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о периоде с начала вооруженной агрессии в 2014 году до 30 апреля 2018 года. Решение было принято для того, чтобы избежать несправедливого ограничения прав членов семей тех, кто погиб или пропал без вести в ходе АТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мужчины каких профессий имеют право выезжать из Украины во время войны по служебной необходимости.

Кроме того, адвокат Ростислав Кравец назвал самые действенные способы для мужчин получить разрешение на выезд за границу во время войны.