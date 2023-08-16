Россияне обстреляли турецкое судно: почему молчит НАТО и что это значит для Украины

Государство-террорист пытается установить свои порядки в Черном море

С момента обнародования информации о нападении россии на торговое судно Sukru Okan прошло несколько дней. За это время официальная Турция, у берегов которой был обстрелян ее же сухогруз, не продемонстрировала никакой реакции на российскую агрессию.

Более того, по данным издания Milliyet, в Анкаре ждут визит владимира путина, который может состояться уже в ближайшие дни. Турция станет первой страной-членом НАТО, которую посетит кремлевский диктатор с начала полномасштабного вторжения.

"Телеграф" выяснял, до каких пор (и почему) в Североатлантическом альянсе будут закрывать глаза на подобные инциденты, и означает ли это, что в вопросе гарантий безопасности для зернового коридора Украина может полагаться только на себя.

НАТО "дает заднюю"?

Когда в июле россия заявила о выходе из зерновой сделки, встал вопрос: что будет, если Эрдоган не заставит путина продолжить сотрудничество ? Моделируя ситуацию, большинство политических экспертов и аналитиков сходились во мнении, что кремлевское бряцание оружием — это очередная попытка добиться смягчения санкций путем беззубых угроз и шантажа. Логика была простой: если Турция выступит гарантом безопасности для зернового коридора, даже такой неконтролируемый диктатор, как путин, не рискнет препятствовать проходу судов, ведь это будет равно конфликту с НАТО.

Впрочем, не прошло и месяца, как россия буквально под дулами автоматов заставила остановиться сухогруз, который до этого привез кукурузу в Грецию и направлялся в Украину для загрузки партии зерна. Самое интересное, что инцидент произошел в 12 км от берегов Турции, однако единственной реакцией государства-члена НАТО стали слова представителя турецкого министерства обороны, который сказал, что "слышал об инциденте с судном, следующим в Румынию", и что "Анкара рассматривает его".

В то же время, по мнению аналитиков Информационно-консалтинговой компании Defense Express, Турция не будет прибегать к симметричным действиям в ответ на агрессию россии, ведь в ее руках есть более удобный инструмент воздействия – пролив Босфор.

"Анкара может в любой момент усилить меры безопасности через Босфор, например, обязательное сопровождение буксирами старых танкеров и наличие еще большего размера страхования. А для россии, которая зафрахтовала для перевозки нефти по Черному морю как раз такой "ржавый флот", это может быть роковым, потому что либо свободных буксиров "не будет", либо ставки страхования сделают перевозку нерентабельными вообще.

А для Кремля экспорт нефтепродуктов по Черному морю — это миллиардные средства. Только за прошлый месяц из черноморских портов рф вышло 192 танкера общим дедвейтом 12,2 млн тонн. И у Турции самый большой в Черном море рычаг для того, чтобы под абсолютно логичными предлогами обеспечения безопасности судоходства дать кремлю адекватный ответ на откровенно пиратские действия", – отмечают эксперты.

Ожидать от официальной Анкары жесткой реакции не стоит еще и потому, что атакованное россией судно шло под флагом Палау, а сам инцидент произошел хоть и вблизи Турции, но не в ее территориальных водах, говорит военный эксперт аналитической группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это бряцание оружием, причем с очень четким расчетом. Россия хорошо разбирается в подобных провокациях, поэтому выбрала для обстрела корабль государства, которое не может за себя постоять. Атаковать судно под флагом Турции, Израиля или Великобритании они бы не рискнули. Аналогичные провокации в воздушном пространстве вблизи границ стран-НАТО происходят с 2014 года, однако ни разу рф не сделала ничего, что могло бы стать поводом для применения Альянсом 5-й статьи устава (нападение на одно государство-члена означает агрессию против всех и требует принятия коллективных мер противодействия. – Ред .). Именно поэтому Турция не считает нужным каким-то образом отвечать на этот инцидент", – объясняет военный эксперт в комментарии "Телеграфу".

Для терпения у Турции есть свои мотивы

Стоит отметить, что веских поводов для раздувания конфликта между Турцией и рф из-за инцидента в Черном море не видят не только военные, но и политические эксперты. Так, по словам аналитика Дмитрия Левуся, флаг Палау и атака за пределами 12-мильной зоны от берегов Турции позволяет Анкаре закрыть глаза на пиратство россии без репутационных потерь для себя.

Выбор Реджепом Эрдоганом именно такой позиции продиктован желанием достичь консенсуса с путиным по вопросу зерновой сделки, говорит эксперт. Правда, москва заинтересована в этих переговорах не меньше. Находясь под ордером на арест от МКС, владимир путин рассчитывает использовать Анкару как площадку для демонстрации своего присутствия на политической арене мира.

"Инцидентом в Черном море кремль не столько поднимает ставки перед встречей, сколько создает информационную шумиху. Ранее путин привлекал к себе внимание, многочасовыми опозданиями на встречи с главами других государств, теперь – атакуя корабли. На самом деле, эмоций вокруг этой ситуации гораздо больше, чем реального вреда. Безусловно, это очередной акт пиратства со стороны россии, но рассчитывать, что он спровоцирует какие-то серьезные действия со стороны Турции или разрушит отношения Анкары и москвы, не стоит", – говорит эксперт в комментарии «Телеграфу».

Судя по всему, пока официальная Анкара действительно избрала стратегию мягкой силы в надежде принудить кремль к пролонгации зерновой сделки с помощью переговоров, а не перестрелок. По данным издания A Haber, визит кремлевского диктатора ожидают уже в ближайшее время.

"По сути, мы ожидаем приезд путина в Турцию, но может иметь место и визит в обратную сторону. Было бы полезно добавить очную встречу с путиным в конце августа-начале сентября", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Украине также возлагают надежды на дипломатические способности Реджепа Эрдогана. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, президент Турции — "пожалуй, единственный человек в мире, который может убедить президента россии владимира путина".

При этом реакция украинского правительства на атаку судна была более резкой, чем у владельцев корабля. В частности, МИД призвал международное сообщество принять решительные меры для предотвращения действий рф, препятствующих мирному прохождению судов в Черном море.

В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал инцидент "нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в водах других государств". В своем заявлении на платформе X Подоляк отметил, что "Украина сделает все необходимые выводы и выберет лучший способ ответа".

Спасение утопающих – дело рук Украины?

Сразу после заявления россии о выходе из зернового соглашения президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжать поставки продовольствия в бедные страны морем и ждет лишь аналогичного согласия от Турции и ООН. По словам главы государства, в июле компании-владельцы кораблей уверяли, что готовы отправлять свои суда, если Украина будет их отпускать, а Турция будет пропускать.

Пока Реджеп Эрдоган разрабатывал стратегию по возвращению россии к зерновому соглашению и готовился к визиту владимира путина, в Офисе президента Украины напомнили государству-террористу, что Черное море не является российской юрисдикцией, поэтому атаки судов с зерном могут привести к уничтожению Черноморского флота.

Впрочем, все это было до того, как россияне устроили первый принудительный осмотр корабля, предварительно обстреляв его из автоматов. Очевидно, теперь вопрос безопасности судов будет особенно остро и, не имея реальных гарантий безопасности для кораблей и экипажа, часть компаний-перевозчиков может отказаться от транспортировки продукции определенным зерновым коридором.

Из-за отсутствия своего флота в качестве гарантии Украина может предложить только страхование судов с участием специально созданного фонда. Взять на себя ответственность за сопровождение кораблей и отражение российских атак пока не решилась ни одна из стран-партнеров Украины.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, среди потенциальных гарантов безопасности всего три страны — Турция, Румыния и Болгария, ведь только эти государства имеют право выводить в Черное море свои военные корабли.

"Однако крайне маловероятно, что они пойдут на это в ближайшее время. В то же время возможен вариант прокладывания маршрута по территориальным водам этих стран или использование маршрутов, максимально приближенных к этим территориальным водам. Тогда в случае угрозы судно сможет зайти в территориальные воды Румынии, Турции или Болгарии, и для продолжения атаки россии придется пересечь границу, за которой для нее начнутся уже действительно большие проблемы", – объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Напомним, ранее россияне заявили, что "успешно отразили" атаку морских дронов на свои корабли, после чего экипаж пришлось срочно эвакуировать. А глава СБУ Василий Малюк подсказал оккупантам, как прекратить эти "загадочные" и крайне неприятные для ЧФ рф инциденты.