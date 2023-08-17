Путь для торговли с ЕС: Украина запустила важное соглашение с европейской страной

Украинские аграрии получат больший доступ к общим европейским рынкам

Украина запустила обновленное соглашение о свободной торговле с Северной Македонией.

Соответствующее постановление приняло правительство Украины, сообщило Министерство экономики.

По словам заместителя министра экономики Тараса Качка, теперь Украина может полностью запустить соглашение, которое было ратифицировано весной.

Данным документом меняется механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров. Теперь у нас есть возможность импортировать товары из Северной Македонии без лицензии на импорт в пределах тарифной квоты.

"Важным достижением для Украины в связи с соглашением является присоединение Северной Македонии к региональной конвенции "Пан-Евро-Мед", которая устанавливает идентичные правила происхождения товаров, и сертификата по перевозке товара EUR.1, который подтверждает статус преференциального происхождения товаров", – сказал Качка.

Он добавил, что теперь украинские аграрии получат больший доступ к общим европейским рынкам, поскольку получили возможность использовать компоненты продуктов, произведенных в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина решила ответить зеркальными мерами на дерзкую выходку россиян с блокадой судоходства в Черном море.