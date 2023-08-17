"путин понял, что это большая опасность": Каспаров назвал причину, по которой россия начала войну

путина не устраивали процессы в Украине

российскому диктатору владимиру путину не понравилось то, что Украина пошла своим путем после распада СССР. Именно это могло стать причиной для начала войны против украинцев.

Такую точку зрения в интервью "РБК-Украина" выразил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Если смотреть на тех, кто родился и вырос в СССР по две стороны административной границы, скажем, в Харькове и в Белгороде – люди читали одни и те же газеты, на одном и том же языке говорили, смотрели один и тот же телевизор. 91-й год, на самом деле, не сильно их разделил, потому что граница была достаточно условной. Но, мне кажется, Путин понял, что с 1994 года Украина пошла своим путем. И вот это, на мой взгляд, та реперная точка в истории, которая пока еще мало прочувствована", — сказал он.

Каспаров отметил, что после смены власти в Украине страна пошла своим путем.

"Потому что появилось поколение, потом другое, которое четко понимало: "Мы народ, мы власть". Это было конкретное решение: проголосовали, власть сменилась, первый президент Кравчук проиграл выборы, ушел и пришел другой президент. Да, понятно, Кучма был пророссийский президент, но тем не менее был заложен прецедент. И 2004 год укрепил эту тенденцию.

Я думаю, что инстинктивно, на уровне каких-то животных инстинктов путин понял, что это большая опасность. Потому что в то время в россии шло цементирование власти, причем не только наверху, а оно постепенно спускалось вниз. Это естественный процесс – то, что начинается наверху, кончается в муниципалитетах. Несменяемость власти стала принципом", — добавил он.

Он также добавил, что украинцы выступали против того, чтобы у власти оставались одни и те же люди.

"Если этому пытались препятствовать, люди выходили на улицу и добивались этого, в том числе силовым противостоянием. Я полагаю, что именно это стало для Путина спусковым крючком. То есть во многом вопрос ликвидации Украины Путин рассматривал как экзистенциальный вопрос выживания своего режима", — завершил он.

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