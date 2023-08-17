Первомайский МКК объявил акцию: 1 гривна из каждой сгущенной банки — на покупку БПЛА Shark

Вряд ли найдется тот, кто не покупает сгущенку, произведенную на Первомайском молочноконсервном комбинате. А теперь предприятие всем нам дает возможность поддержать Силы обороны Украины: покупая банку просто сгущенки или вареной сгущенки "Ириска", каждый из нас будет назначен на приобретение авиационной системы Shark для ВСУ.

Первомайский МКК: "Продолжаем делать добрые дела вместе!"

"Мы продолжаем системно помогать фронту. Война продолжается. А это значит, что и наша помощь должна продолжаться, чтобы наши воины постоянно ощущали поддержку", — обратился к читателям Гард .City директор Первомайского МКК Александр Бажан.

В чем суть акции от МКК

1 гривна из каждой проданной банки сгущенки или вареной сгущенки "Ириска" будет направлена на закупку беспилотной авиационной системы Mini Shark .

из каждой проданной банки сгущенки или вареной сгущенки "Ириска" . Благотворительная инициатива проходит с 14.08.2023 по 14.11.2023 по всей территории Украины , кроме оккупированных территорий.

, кроме оккупированных территорий. Ищите товар с пометкой "1 гривна на покупку БПЛА Shark" на полках магазинов!

"Формат благотворительного собрания используют все наши предприятия. Так, в июне, благодаря сбору от Первомайского молочноконсервного комбината мы передали для нужд фронта жгуты-турникеты на сумму 400 тысяч гривен. Наша цель сейчас — собрать средства на БПЛА SHARK Mini, для этого мы аккумулируем силы четырех крупных предприятий", — добавил совладелец Первомайского МКК, бизнесмен Андрей Табалов.

В сборе средств также принимают участие ЧАО "Юрия" (ТМ "Волошковое поле"), "Одесский каравай" и "Черкассыхлеб". Закупку и передачу дрона военным проведет благотворительный фонд семьи Табаловых.

Справочно. БАС Mini Shark ― компактный БПЛА для эффективной разведки. БПЛА под названием Shark Mini ― это уменьшенная модификация одноименного разведывательного комплекса, который уже используется на фронте.

Напомним: Первомайский молочноконсервный комбинат — крупнейший производитель сгущенки в Украине. Предприятие экспортирует продукцию в 14 стран мира, входит в состав компании "Волошковое поле".