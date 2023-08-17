"Без них они бы не могли летать": Ермак сделал важное заявление о сбитых российских Ка-52

Глава ОП настаивает, что нужно сделать так, чтобы россия больше не могла производить военную технику

Вражеские вертолеты Ка-52, которые были сбиты утром на Бахмутском и Запорожском направлениях воинами ВСУ, не могли бы летать без иностранных компонентов. Оккупанты активно используют их на фронте, чтобы иметь преимущество в воздухе.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Наши специалисты давно исследуют Ка-52. Нам известно, что этот вертолет содержит высокотехнологичные компоненты Западных государств и стран Азии. В частности, чипы, микропроцессоры, интегральные схемы, приемники, флэш-память, телекоммуникационные трансформаторы, трансиверы, линейные стабилизаторы, микросхемы, без которых его работа была бы невозможна, поскольку россия не способна производить такие технологические продукты", — написал он.

По словам Ермака, проводится тщательное изучение возможных путей, по которым россия получает эти компоненты несмотря на введенные жесткие санкции. Также ведется работа с правительством стран и компаниями-производителями, чтобы ограничить военно-промышленный комплекс россии.

"Группа Макфола-Ермака уже предоставляла эту информацию нашим партнерам и была частично отражена во введенных санкционных ограничениях. Но санкций нужно больше, потому в ближайшее время мы опубликуем документ с дополнительными предложениями", — подчеркнул глава ОП.

Также он подытожил тем, что уничтожение таких вертолетом нашими воинами — это потрясающий успех. Однако гораздо лучше будет сделать так, чтобы россия не имела никаких шансов их производить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Независимой антикоррупционной комиссии Елена Трегуб назвала страны, комплектующие производства которых рф использует в своей технике, чтобы продолжать войну против Украины.