Выгодные условия для бизнеса: скидки до 25% на аренду помещений в коворкинге

Позаботьтесь о своей производительности и не упустите шанс забронировать пространство при выгодных условиях до 31 августа

В период постоянных обстрелов и возможных перебоев в подаче электроэнергии компании ищут выход из временных неудобств. В прошлом году удаленные работники нашли настоящее спасение в коворкингах. За этот период спрос на них был настолько велик, что не все желающие успели забронировать себе место. Готовясь к осени, компании снова ищут альтернативные варианты для организации рабочих мест.

Среди таких возможностей выделяется BeeWorking – круглосуточный инновационный коворкинг в Киеве. Здесь обеспечен надежный доступ к Интернету, а также обустроено бомбоубежище. В целом компания предлагает разные помещения под разные нужды: отдельные офисы, лекционные залы, митинг-румы, skype-комнаты, open space и т.д.

Каждая комната содержит все необходимое, включая хорошую звукоизоляцию и современное оборудование. Например, в переговорных комнатах есть экран, chromecast, веб-камеры, флипчарты/маркерные стены и набор канцелярии.

В дополнение к рабочему пространству в BeeWorking есть зоны отдыха. В сервис включены игровые залы, просторная терраса, тренажерный зал, кухня и даже душ. Кстати, еще одной особенностью является политика заведения pet-friendly (разрешено приходить со своими животными).

Для детей здесь также прекрасное развлекательное место с настольными и компьютерными играми, а также большим телевизором. Так что вы можете спокойно взять на работу своих пушистых друзей и деток, и они не будут унывать, находясь рядом под наблюдением.

Кроме того, BeeWorking радует своих клиентов выгодными условиями аренды. В настоящее время действует акция со скидками на следующие тарифы:

Open Space и lounge zone -20%

На частные офисы — 25%

Дневной тариф – 500 грн вместо 20$

Специальное предложение актуально до 31 августа. Поэтому желающие воспользоваться скидкой имеют возможность бронировать пространство сейчас. Это создает возможность продолжить обеспечение бизнеса эффективной и безопасной средой с выгодной экономией.

Пространство доступно в двух локациях: в Подольском районе Киева на улице Борисоглебской 15b, а также на улице Ломоносова 73-З, что в 10 минутах пешком от станции метро Выставочный центр.