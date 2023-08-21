Субсидии на оплату газа: кому из украинцев предоставляется 100-процентная скидка

Скидка идет на не весь объем газа

Некоторым украинцам выплачивают субсидию, чтобы покрыть расходы на оплату коммунальных услуг. При этом есть граждане, которые могут рассчитывать на 100-процентую скидку при оплате счетов за газ.

Как пишет "Газправда", на полную компенсацию при оплате таких платежек могут рассчитывать пять категорий украинцев. Они прописаны в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

О ком идет речь:

лицо с инвалидностью в результате войны — 100%;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны — 100%;

лицо с особыми заслугами перед Родиной — 100%;

родители умершего лица с особыми заслугами — 100%;

вдова (вдовец) лица с особыми заслугами — 100%.

Также важно уточнить, что скидка на газ предоставляется не за весь потребленный объем газа. Ее выделяют только на социальную норму, которая рассчитывается отдельно для каждого домохозяйства. Такая норма зависит от количества проживающих в домохозяйстве членов семьи льготника, а также от вида потребления природного газа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут узнать о назначении субсидии или отказе в ней не выходя из дома.