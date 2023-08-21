ВСУ получили очередной комплекс борьбы с вражескими дронами при содействии Favbet Foundation

С начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей

Подразделение Вооруженных Сил Украины получило очередной аппаратный комплекс подавления каналов управления БПЛА KVS ANTIDRON G-6 при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Аппарат используется украинскими защитниками для подавления активности вражеских коммерческих БПЛА во время разведки, корректировки артиллерии и других целей.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.