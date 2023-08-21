"Все смогут проверить затраты на строительство в прозрачной системе", – министр Александр Кубраков

В Украине стартовало обновление функционала публикации сведений сметной документации. Теперь на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства есть возможность загрузки объектных и локальных смет.

В Украине открывают сметы строящихся объектов за государственные или публичные средства. Об этом на странице в сети Фейсбук сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЄДЕССБ) появился обновленный функционал публикации сведений сметной документации. Это значит, что с сегодняшнего дня, загружая в систему проект строительства, вместе с ним обязательно будет детализирована сметная стоимость, поскольку добавлена автоматическая проверка на обязательность загрузки в составе сметной документации объектных и локальных смет. Раньше в системе можно было увидеть только общую стоимость", — рассказал Александр Кубраков.

По его словам, ознакомиться со сведениями, в частности, с файлами сметы в формате PDF и в машиносчитанном формате (при наличии), можно будет в соответствующем разделе по ссылке.

"Открытый доступ к таким данным обеспечивает возможность общественности и любым заинтересованным лицам осуществлять проверки расходов публичных средств на строительство. Хочу сказать, что это не просто еще один шаг к прозрачности в строительной сфере – это наша системная и последовательная позиция по поводу абсолютной открытости процесса восстановления. Спасибо за сотрудничество Министерству цифровой трансформации и нашим партнерам USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", — сообщил Александр Кубраков.

Ранее сообщалось, что совместными усилиями государства и партнеров удалось привлечь 22 миллиарда гривен на финансирование местных и региональных проектов восстановления. Министр Александр Кубраков представителей местных властей об имеющихся источниках финансирования проектов восстановления. Среди них – Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии (Фонд ликвидации), а также три программы при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).