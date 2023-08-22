Favbet Foundation передал очередной внедорожник на бахмутское направление

С начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных Сил Украины внедорожник высокой проходимости Mazda B2500.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль работает в зоне боевых действий и помогает украинским военным давать отпор российской вооруженной агрессии на Бахмутском направлении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые компания Favbet приобрела для ударных рот "Армии дронов".

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.