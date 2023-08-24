Каждый и каждая важны. Деятели искусства призывают ценить вклад каждого в нашу Победу

В фокусе ролика — военные, дорожные строители и женщина, которая воспитывает маленького ребенка и ждет с фронта мужа

Ко Дню независимости Украины вышла киноработа о важности вклада каждого и каждой в приближающуюся победу в российско-украинской войне. Эта работа – ответ деятелей искусства на общественные дискуссии относительно достаточности или недостаточности помощи фронту, сравнение вклада разных людей в общую победу и т.н. вину уцелевшего.

Автор идеи и режиссер работы — Артур Лерман — режиссер фильмов "Область героев" и "Первый код". Съемка ролика стала возможной благодаря поддержке компании Autostrada и ее основателю и владельцу Максиму Шкилю. Оператор – постановщик – Евгений Усанов. Команда продюсеров – Юлия Васильева и Ольга Дема.

В фокусе ролика – военные, дорожные строители и женщина, которая воспитывает маленького ребенка и ждет с фронта своего мужа. Авторы через эти Образы изображают разных людей, каждый из которых делает свое дело – воюет, строит, воспитывает ребенка.

Важно, чтобы за одну минуту каждый узнал в видео себя и понял, что воевать, преданно работать, волонтерить, предоставлять рабочие места, исправно платить налоги, работать на инфополе, вывезти своего ребенка в безопасное место – это все участие каждого и каждой в этой войне.. И это все вклад в общую Победу.

"Идея нашего ролика с Autostrada – каждый из нас делает свое дело. Дело каждого из нас важно. Мы действуем как единый механизм, подхватывая и продолжая действия и задачи друг друга".

Максим Шкиль, основатель и CEO холдинга MS Capital, в который входит Autostrada, отметил, что Победа в войне — это дело каждого и каждой. И что мы должны каждый на своем месте делать то, что умеет делать лучше всего. Каждый день превосходя себя ради Победы и подлинной Независимости. — "Все, что мы с вами делаем, должно измеряться единственным критерием: как это приближает Победу", — подчеркнул Шкиль.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Autostrada системно помогает Вооруженным Силам Украины. На помощь ВСУ выделено более 1 млрд. грн. Максим Шкиль лично контролирует сложные аспекты закупки оборудования для ВСУ и предпочитает непосредственную помощь военным и выделение средств на то, что в ближайшее время поедет на фронт. Также компания закрывает почти все потребности Патронатной службы Азова, занимающейся лечением и реабилитацией защитников Азовстали и Мариуполя, раненых бойцов из Бахмута. Более 2500 бойцов уже прошли лечение.

Кроме того, как сообщается, за первый год полномасштабного вторжения компания Autostrada уплатила более 1 млрд. грн. налогов.