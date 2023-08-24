В Кривом Роге на шахте погиб горняк: ранее на комбинат уже поступали жалобы

Еще один человек получил травмы

На шахте "Терновская" АО "Криворожский железорудный комбинат" в Кривом Роге произошел обвал. В результате инцидента погиб горняк.

Об этом сообщает местное издание "Первый Криворожский". По данным журналистов, погибшему мужчине было 43 года.

Информацию об обвале на шахте изданию подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции. Там отметили, что во время обвала на шахте проводились работы.

По предварительной информации, в результате трагедии травмы получил 39-летний горняк. На место событий прибыли правоохранители.

Как сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, обвал произошел в шахте железорудного комбината во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Он добавил, что еще до начала полномасштабной войны Независимый профсоюз горняков Украины фиксировал нарушения администрацией КЖРК норм безопасности труда и просил отреагировать на это, но реакции не было.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле при возгорании метана на шахте на западе Словакии пострадали девять человек, среди них один гражданин Украины.