Украина не терроризирует российских граждан, а бьет исключительно по стратегическим объектам.

За прошедший месяц жители престижных ЖК возле бизнес-центра "Москва-Сити", а также работники офисов часто ощущали последствия ударов дронов по высоткам. Обошлось без жертв, однако чувство безопасности жителей столицы россии стало заметно слабее.

Составляют ли угрозу для гражданских атаки дронов, "Телеграфу" рассказал политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На фоне учащения деятельности неизвестных беспилотников в воздухе над москвой, в некоторых районах, кроме ПВО, были развернуты системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы работают по принципу блокировки радиосигналов, управляющих дронами. В результате беспилотные летательные аппараты теряют связь и могут попасть в любой объект.

По словам Александра Коваленко, ответственность за возможные последствия для граждан лежит на плечах российских властей. Пока их средства радиоэлектронной борьбы не вмешиваются в работу точных беспилотников, обычные жители Москвы находятся в безопасности.

"Никаких подтверждений нашей причастности к этим атакам нет. При этом можно с уверенностью сказать, что дроны бьют исключительно по офисам государственных структур рф, которые обеспечивают военные нужды страны-агрессора. Используя РЭП, они делают хуже только себе. Неконтролируемый БПЛА с боевой частью действительно может влететь неизвестно куда. То же касается и обломков дронов, сбитых ПВО, но ответственность за это лежит не на нас", — комментирует эксперт.

Оправдывают ли затраты удары по столице россии, читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: "Москва неспешно рушилась: какой эффект производят удары дронов и стоит ли тратить дефицитные БПЛА"

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда именно попадали неизвестные беспилотники и какой эффект имели эти атаки.