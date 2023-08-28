Подразделение ВСУ в районе Бахмута получило очередной микроавтобус при содействии Favbet Foundation

ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation вооруженные силы Украины получили очередной микроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на сообщение фонда.

Штурмовое подразделение, которому передан автомобиль, выполняет боевые задания в районе города Бахмут.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, которые приобретены компанией Favbet для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.