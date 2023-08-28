"Обессмертить" искусство: в Ровенской области оцифруют более 160 икон

Над оцифровкой коллекции икон будут работать до конца 2023 года, и ее можно будет посмотреть на сайте музея.

В Ровенском областном музее краеведения начали проект по оцифровки коллекции икон. До конца года планируют создать 3D-копии более 160 икон музейной коллекции.

Проектом руководит фотохудожник Дмитрий Крахмалюк, сообщает "Суспільне". Он говорит, что оцифровка икон — очень кропотливое дело.

Музейная коллекция

По словам фотохудожника, чтобы создать 3D-модель только одной иконы, необходимо сделать несколько сотен фотографий.

"Нужно осветить объект равномерно, со всех сторон, а затем сделать фотографии. Одна сторона — это примерно 200 снимков. Затем программа выставляет эти снимки в пространстве, делает 3D-модель. А я уже ее потом обрабатываю, выкладываю на сайт, где ее можно будет покрутить" — рассказывает Дмитрий Крахмалюк.

Богородица Одигитрия из Дорогобужа. XIII век

В коллекции краеведческого музея есть иконы как народных умельцев, так и профессиональных мастеров. Но гордостью музея является Богородица Одигитрия из Дорогобужа. Эта икона датирована концом XIII века и является одной из старейших в Украине.

По словам директора музея Татьяны Самсонюк, с начала полномасштабного вторжения, чтобы сохранить уникальный артефакт, Богородицу изъяли из экспозиции и спрятали.

Оцифровка коллекции поможет сохранить культурные ценности в период войны.

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