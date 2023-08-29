Провокации и не только: генерал рассказал о возможных угрозах со стороны Беларуси

Не исключено, что россия будет искать новые поводы возобновления активных действий на северном направлении

В данный момент Украина полностью контролирует обстановку на границе с Беларусью, резких ее изменений не предполагается, а российский наземный компонент в полном составе выведен из страны и находится в составе резерва объединенной группировки войск России, части которой ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении. Однако рф может использовать запланированные на начало сентября учения ОДКБ в Беларуси для легитимизации наращивания военного присутствия.

Об этом предупредил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что учитывая, что россия так и не достигла стратегических целей, не исключено, что она будет искать новые поводы возобновления активных действий на северном направлении. Нельзя исключать провокации и диверсии со стороны врага на украинско-белорусской границе.

В то же время, как подчеркнул Наев, сейчас признаков формирования ударных группировок в полосе ОСУВ "Север" не выявлено. Имеющийся там контингент войск готов преимущественно к сдерживающим и оборонительным действиям на собственной территории.

"Однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных возможностей", — резюмировал Наев.

Как сообщал "Телеграф", наемники ЧВК "Вагнера", которые после провального мятежа своего главаря евгения пригожина отправились в Беларусь, получают там новые паспорта на другие имена. Таким образом они получают возможность въезжать на территорию ЕС через пограничные переходы для совершения диверсий и терактов.