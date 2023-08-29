Слепая Фемида: как дело о банкротстве Дельта Банка подрывает доверие к украинским судам

В деле о банкротстве Дельта Банка появились новые эпизоды с участием бывшего владельца финансового учреждения Николая Лагуна и его соучастников. Однако скандальный банкир уехал за границу, а его адвокаты пытаются затянуть судебные дела.

Об этом говорится в расследовании Апостроф TV "Как Николай Лагун обворовал украинцев и скрылся от суда: куда исчезли деньги Дельта Банка?".

Как отмечается в материале, в конце июля 2023 года в полиции заявили, что завершили досудебное расследование в очередном уголовном производстве, связанном с банкротством Дельта Банка.

Следователи собрали доказательства присвоения более 250 миллионов гривен (что составляло на тот момент более 31 миллиона долларов США) председателем наблюдательного совета банка в сговоре с заместителями председателя совета директоров и директором подконтрольного предприятия.

Детали уголовных производств

В материалах досудебного расследования говорится, что в течение 2012-2013 годов председатель наблюдательного совета Публичного акционерного общества (ПАО) "Дельта Банк" Николай Лагун мог приказать подчиненным выдать кредит подконтрольному ему предприятию в размере 430 миллионов гривен, что составляло почти 54 миллиона долларов. Из этой суммы в финучреждение не вернули 199 миллионов гривен (около 25 миллионов долларов США).

"Кроме того, по версии следствия, был заключен заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости. Таким образом участники схемы завладели еще около 29 миллионов гривен (это более 3,5 миллиона долларов США). Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам уголовного дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — рассказывают журналисты.

Это не единственное уголовное дело в отношении руководителя Дельта Банка Николая Лагуна. Так, по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц по судебному делу №910/21280/21 банкир и бывшие топ-менеджеры Дельта Банка нанесли убытки финучреждению почти на 23 миллиарда гривен, а это почти 3 миллиарда долларов США. Банкира также подозревают не только в завладении чужим имуществом, но и в уклонении от уплаты миллионных налогов, выводе денег из Украины.

Николай Лагун стал персонажем комиксов

Николай Лагун даже стал участником комиксов об украинской разведке. В первом эпизоде Илья Гуровец противостоит Лагуне, предстающему в образе супервора и участника преступного сговора Кремля по уничтожению Украины. Супергерой комиксов похож на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины. Чтобы разоблачить Лагуна, Илье приходится использовать сову-шпиона, уклоняться от стрел в цветах русского флага и расправиться с рободоберманами "Спутник" и "Новичок". В финале супергерой настигает Лагуна в Монако и берет под стражу.

"Комикс завершается победой сил добра, однако реальные дела не так уж положительны", — отмечают журналисты.

Противоречивые решения украинских судов

В 2013 году руководитель украинского подразделения российской компании Максим Нефедов заявил, что 70% Дельта Банка принадлежат российскому фонду Icon Private Equity. Эта компания через отдельных руководителей связана с Российским фондом прямых инвестиций, являющимся одним из инструментов финансовых экспансий Кремля.

Скандальные решения в отношении руководителя Дельта Банка принимались Печерским районным судом Киева, Киевским апелляционным судом и другими столичными судами. Несмотря на ряд уголовных дел, в 2021 году Печерский райсуд Киева отменил запрет Николаю Лагуну выезжать за границу, а в феврале 2023 Киевский апелляционный суд отказался продлевать банкиру меру пресечения и обязал прокуроров закрыть уголовное дело якобы по истечении сроков.

Как отмечается в расследовании, президент Украины Владимир Зеленский инициировал судебную реформу для применения новых механизмов, в частности, увеличения ответственности за взяточничество до 10-15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Планируется ввести проверки судей и не только перед назначением на должность. Глава государства считает, что проверять судей нужно даже с использованием детектора лжи. Однако судебная реформа в Украине одна из самых медленных.

"На высокий уровень коррупции в Украине постоянно сетуют украинские власти международные партнеры. Ярким примером по выводу больших денег за границу и финансирование российских оффшорных компаний есть именно уголовные дела с участием бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна. Несмотря на это, Украина до сих пор не применила против него санкции. Где сейчас находится банкир , точно неизвестно, его интересы в судах представляют адвокаты. Ни сам Лагун, ни его адвокаты комментариев журналистам не предоставляют", — резюмируют журналисты.

Как сообщалось ранее, суд в очередной раз отложил рассмотрение резонансного дела бывшего владельца Дельта Банка Лагуна.