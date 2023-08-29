Лучшие показатели за 4 года: первые результаты работы коллегиального органа минобороны по закупкам

Коллегиальный орган работал всего 3 месяца

Офис по поддержке изменений, Проект реформ оборонных закупок, Общественный союз "Фонд поддержки реформ в Украине" при содействии Специального советника Великобритании по обороне провели независимое аналитическое исследование состояния закупок в Минобороне. В частности, участие в исследовании принимал известный украинский экономист, соучредитель Гражданской Платформы Новая Страна Валерий Пекарь. Исследователи сравнили показатели 2023 года с показателями 2019-2021 годов.

По их информации, среди положительных изменений: увеличилась конкуренция среди поставщиков, меньше неудачных лотов, сократились сроки проведения торгов, а также средний показатель экономии составил 15,6% (в 2021 году этот показатель составил всего 1%).

Результаты исследования на своей странице в Фейсбуке обнародовала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая, которая в составе тендерного комитета Минобороны добилась вывода всех тыловых закупок Минобороны на Прозорро.

"А теперь в картинках а не в сериях. Коллегиальный орган работал всего 3 месяца. И вот результат. Выводы делайте сами", — написала Яровая.