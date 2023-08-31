PIN-UP Foundation восстановил в Харькове памятник архитектуры, поврежденный обстрелами

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation помогает в восстановлении культурных и исторических ценностей Украины, пострадавших в результате военных действий. Благодаря поддержке Фонда отремонтировано одно из самых известных музыкальных заведений Харькова, Киноконцертный зал "Украина".

Во время полномасштабных вторжений Киноконцертный зал "Украина", здание которого относится к выдающимся произведениям архитектуры второй половины 20 века, понес значительные потери в результате обстрелов россиян — пострадал фасад, двери, витражное стекло. PIN-UP Foundation присоединился к процессу восстановления и все повреждения стеклянных поверхностей были устранены.

"Украина сохраняет свою историю и культуру несмотря на испытания. Мы верим, что восстановление таких памятников необходимо для построения будущего. Фонд стремится сохранить и возродить самое ценное, что имеет наша страна, для следующих поколений", — прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Киноконцертный зал "Украина" расположен в самом центре города — в саду имени Т.Г. Шевченко и уже много лет является одним из главных культурных центров города. В 1980 году постройка была взята под охрану государства как памятник архитектуры. За свою историю ККЗ "Украина" принимал многие звезды отечественной и зарубежной эстрады. За 50 лет зал посетило более 20 млн человек.

С начала полномасштабного вторжения PIN-UP Foundation обеспечил гуманитарной помощью более 10 000 пострадавших от войны украинцев из разных регионов Украины, в том числе прифронтовых. Еще 92 человека с помощью Фонда были эвакуированы за границу. В общей сложности PIN-UP Foundation направил на благотворительную помощь более 34 млн гривен.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.